Спрос на посуточную аренду жилья вырос среди россиян

Москва, 23 февраля. Жители России стали чаще интересоваться краткосрочной арендой квартир и домов, находящихся в традиционных туристических районах.

В список лидеров по популярности вошли Владимир, где спрос увеличился на 64%, а также Ярославль — рост на 35%, Ростов-на-Дону — на 32%, Москва — на 27% и Санкт-Петербург — на 20%. Небольшой интерес среди туристов вызывает южное направление. Так, в Сочи аренда стала популярнее всего на 10%, следует из данных "Авито".

При этом юг оказался самым дорогим в аренде: суточная аренда в Сочи в среднем обходится в 2000 рублей, в Москве — 2100 рублей, в Санкт-Петербурге — 1500 рублей, в Ростове — 1300 рублей, в Ярославле — 1290 рублей, во Владимире — 1500 рублей. Самое дешевое жилье в Суздале — 750 рублей за сутки.

"Россияне активно рассматривают их (данные направления. — Прим. ред.) для проведения праздников и длинных выходных", — отметил руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин.

Журналисты ФАН ранее объяснили, почему Пермь не может войти в список лидеров туристической отрасли.