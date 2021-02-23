СМИ сообщили об атаке ВВС Греции на турецкое судно в Эгейском море

Эгейское море, 23 февраля. Греческие истребители F-16 атаковали исследовательское судно в водах Эгейского моря, сообщает агентство Daily Sabah.

Данные о провокации в акватории Эгейского моря появились во вторник, 23 февраля. По предварительным данным, четыре греческих самолета F-16 приблизились к турецкому исследовательскому судну TCG Cesme, которое дежурило в районе острова Лемнос для проведения гидрографической разведки.

Один из истребителей ВВС Греции произвел предупредительный выстрел в районе проведения работ. Сигнальные ракеты упали на расстоянии двух морских миль от исследовательского борта.

#Breaking Four Greek fighter jets harass Turkish research vessel TCG Cesme in Aegean waters. Greek jets have reportedly approached as close as 2 nautical miles and deployed chaff flares in the vicinity of the Turkish vessel. — Yusuf Erim (@YusufErim34) February 23, 2021

СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Турции сообщают, что на атаку греческой авиации был дан «пропорциональный ответ». При этом греческая сторона опровергает информацию об атаке F-16 на турецкое судно.

Сообщения об эскалации напряженности между Турцией и Грецией в Эгейском море появляются в медипространстве регулярно. При этом в конце января в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, направленных на решение проблемы с разграничением морских исключительных экономических зон в этом регионе.