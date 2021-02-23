Стало известно о тайных романах Олега Янковского

Москва, 23 февраля. Актер Олег Янковский, который был женат на артистке Людмиле Зориной, не хранил верность супруге. О тайных романах со звездой кино в свое время заявляли разные актрисы.

Елена Проклова утверждала, что у нее завязались любовные отношения с Янковским, когда актер уже был женат. По словам артистки, они тайно встречались два года и разорвали связь по ее инициативе. Лишь после смерти Янковского Проклова заявила, что делала от него аборт, причем прерывание беременности выпало на ее день рождения.

«Олег стоял под окнами больницы… Видя, как он любит, решила в одночасье положить отношениям конец. Он тоже знал, что не имеет права на вторую семью», — делилась артистка.

О романе с Янковским говорила и его партнерша по фильму «Полеты во сне и наяву» Елена Костина. Чувства к актеру вспыхнули у нее на съемочной площадке этой кинокартины, но артистке удалось сдержать эмоции. Зато через десять лет они с Янковским снова встретились на съемках другого фильма в Греции.

«Наш настоящий роман начался спустя много лет после «Полетов». Он был бурный, красивый, страстный и захватил нас с первого же дня», — вспоминала Костина.

Артистка сразу понимала, что роман с женатым мужчиной не выльется в серьезные отношения. Связь с Янковским помогла ей вернуться к жизни после смерти мужа.

В начале двухтысячных Олегу Янковскому приписывали роман с актрисой театра «Сатирикон» Еленой Войновской. Мать артистки даже говорила, что отцом сына Войновской якобы является именно актер.

«Отец Олежки — Янковский. Леночка назвала сына в его честь. Внук — очень способный мальчик», — рассказывала женщина.

Олег Янковский скончался в мае 2009 года. 23 февраля 2021-го ему могло бы исполниться 77 лет. Артиста ранее назвали возможным отцом Евгения Благонравова — сына покойной актрисы Ирины Цывиной.