Британцы начали скупать утерянные на eBay посылки ради сюрприза

Лондон, 23 февраля. Жители Великобритании нашли новое развлечение. Они скупают посылки на eBay, которые не дошли до адресата. Смысл приобретения заключается в сюрпризе.

Британцы покупают утерянные посылки, изначально предназначавшиеся для клиентов eBay и других маркетплейсов. Основной интерес в том, что содержимое покупки не известно заранее. Жители Великобритании публикуют видео в социальных сетях, которые снимают в ходе распаковки посылок.

Количество ненужных и не нашедших своего адресата посылок значительно увеличилось во время карантина. На почтовые службы, которые занимаются доставкой товаров из онлайн-магазинов, сильно возросла нагрузка, и посылки стали чаще теряться. При этом на аукционах выставляют посылки из Китая, так как цена их отправки обратно слишком высокая. Бывают случаи, когда содержимое посылки имеет большую ценность. Например, покупателям попадались новые iPhone.

До этого «Почта Россия» заявила о готовности заниматься доставкой лекарственных препаратов. Для этого у организации есть технические возможности и розничная лицензия для торговли медикаментами.