Жителям окрестностей в связи с ЧП на судне в Керченском проливе ничего не угрожает

Краснодар, 23 февраля. Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин заявил об отсутствии угрозы для населенных пунктов в связи с ЧП на судне April в Керченском проливе.

Ранее с корабля, осуществлявшего перевозку ферросилиция, который выделяет ядовитые газы при контакте с водой, поступил сигнал бедствия. Моряков срочно госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ с признаками отравления, один из членов экипажа погиб. В настоящее время судно пришвартовано в порту Кавказ, ведется расследование.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина, ведомство активно мониторит обстановку, однако угрозы для населения окрестных поселков нет.

«Проверена система оповещения населения в Темрюкском районе. Уточнен расчет сил и средств для немедленного реагирования при необходимости. Создана группировка сил и средств в количестве 150 человек личного состава, 86 единиц техники. Оперативная группа главного управления развернулась и осуществляет свою деятельность в порту Кавказ», — сказал он.

В министерстве полагают, что сухогруз продолжит маршрут после окончательного излечения членов экипажа и по завершении расследования.