Масляков и Симоньян попали в пятерку самых богатых телеведущих России

Москва, 23 февраля. СМИ раскрыли список самых богатых телеведущих России. В их числе оказались основатель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков и директор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Глава КВН находится на верхней строчке рейтинга. Ежегодно Масляков зарабатывает около 500 миллионов рублей, передает URA.RU. Причем 79-летний ведущий юмористической телепрограммы получает эти деньги только за съемки новых выпусков.

Второе место среди самых высокооплачиваемых российских телеведущих досталось Маргарите Симоньян. За год журналистка получает около 250 миллионов рублей. Почетную третью строчку занимает Артем Шейнин, ведущий политического шоу «Время покажет». Он за 12 месяцев зарабатывает примерно 100 миллионов рублей. Далее в списке идет популярный телеведущий Андрей Малахов (90 млн рублей в год), а за ним — Владимир Соловьев (52 млн рублей ежегодно).

Ранее журналистам стал известен размер зарплаты украинских политиков. Несколько источников СМИ в партии «Слуга народа» рассказали о резком росте этих сумм, пишет ФАН.