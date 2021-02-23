Катарские медики рассказали, какие продукты снижают риск развития рака

Доха, 23 февраля. Конкретные виды вредной пищи могут способствовать развитию около 30% случаев всех онкоэпизодов, считают ученые из Катара.

Некоторые продукты могут позволить снизить риск развития онкологических заболеваний, пришли к выводу медики. Для этого человеку стоит есть побольше клетчатки. Также для снижения риска онкологии важно отказаться от спиртного и курения.

Нелишним для предотвращения рака будет употребление 10 граммов овса в день, уточнили специалисты. Эксперты рекомендуют есть как можно больше помидоров, так как в них очень много антиоксидантов. Вдобавок к этому, росту раковых опухолей препятствует клубника, а зеленые овощи в полной мере нивелируют содержащиеся в красном мясе канцерогены.

Поддержать здоровье мужчин помогут красное мясо, морская рыба, мидии, мясо птицы и гранат. К такому выводу недавно пришли эксперты сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».