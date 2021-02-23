Власти Оренбургской области ввели режим ЧС в районе взрыва газопровода

Оренбург, 23 февраля. Режим чрезвычайной ситуации введен в районе, где произошел взрыв магистрального газопровода «Союз», сообщил вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

Ранее стало известно, что возгорание последовало после взрыва на трубопроводе в нескольких километрах от села Мухраново Илекского района. Как уточнили местные власти, инцидент случился на ответвлении от газопровода Оренбург — Новопсков.

«Падает давление в ряде сел. В двух сельсоветах Новосергиевского района подача газа отсутствует», — отметил Балыкин.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.