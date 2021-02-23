Президенты России и Белоруссии обсудили сотрудничество в сфере ВПК

Москва, 23 февраля. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры по телефону.

Отмечается, что диалог между государственными лидерами состоялся после личной встречи Путина и Лукашенко накануне в Сочи, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В рамках диалога стороны обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в военно-промышленной сфере, усиление совместных оборонных систем и работу медиа в современных условиях по части информационного противостояния. Согласно данным источника, главная цель работы заключается в выравнивании жилищных условий для людей и для бизнеса в Союзном государстве.

Ранее сообщалось о завершении 22 февраля встречи президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Красной Поляне.