Лолита Милявская сыграла молодую невесту у режиссера Юрия Грымова. ФАН-ТВ

На сцене московского театра «Модерн» состоялся пресс-показ спектакля Юрия Грымова «Женитьба». Главную роль в постановке сыграла звезда шоу-бизнеса Лолита Милявская.

В новом спектакле режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов объединил сразу три классических произведения Гоголя, Чехова и Островского, перенеся «вечные темы» в сегодняшний день. Сюжет построен вокруг смотрин женихов, все они упорно добиваются руки и сердца невесты.

«Я хочу вам презентовать спектакль, репертуарный спектакль, который будет идти два-три раза в месяц в нашем театре, это спектакль женитьба, который сделан из трех сразу произведений: это «Женитьба» Гоголя, «Предложение» Чехова, и «Женитьба Бальзаминова» Островского. Три произведения в одном», — рассказал режиссер Юрий Грымов.

«Женитьба» — дебют Лолиты Милявской на театральной сцене, певица впервые пробует себя в роли драматической актрисы. По ее словам, вжиться в роль невесты Агафьи Тихоновны ей помог собственный жизненный опыт.

«Юра сказал изначально, говорит: «Это про тебя». И когда я прочла, и поняла, дело не в том, не в количестве браков, которые у меня реально в жизни присутствовали, а дело в том, что в качестве этих браков. Очень многое похоже», — отметила Милявская.

В спектакле с иронией показаны пороки и нужды современного мира. Каждый из женихов, пытаясь завоевать расположение невесты, преследует собственные корыстные цели, но только не ищет любовь.

«Для меня важно, что я увидел у трех великих авторов некую схожесть, хотя эти авторы очень яркие и очень разные, я увидел, то, что в этих произведениях никто никого не любит. Абсолютно сегодняшний день, и ничем он не отличается и сто лет назад, и двести лет назад, все тоже самое», — рассуждает режиссер.

Премьера спектакля «Женитьба» пройдет 24 и 25 февраля на сцене московского театра «Модерн».