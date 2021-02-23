Ксения Роджерс удивила участников пресс-конференции танцем с шашками

Санкт-Петербург, 23 февраля. Главный редактор «Журналистской правды» Ксения Роджерс продемонстрировала гостям удивительный танец с шашками в заключение праздничного эфира Медиагруппы «Патриот» и ФАН, посвященного Дню защитника Отечества.

«Танец с шашками выражает разудалый, широкий и резкий характер русского народа. Он не несет в себе глубокого смысла, однако нравится людям, как «Цыганочка с выходом», «Яблочко» и лезгинка. Все просто потому, что танец динамичный, легкий и заразительный. Так и хочется пуститься в пляс!» — рассказала Ксения Роджерс.

По ее словам, танец с шашками в настоящее время стал весьма популярным. Он очень органично вписался в современные тренды — подъем патриотических настроений, примирение восприятия исторических эпох царской и советской России, запрос общества на позитивное восприятие истории.

Отметим, танец с шашками — это бытовое название фланкировки. По сути, это комплекс упражнений, направленный на развитие координации, чувства баланса, умения перехватывать оружие, переходить из нападения в защиту и обратно. Каждое движение имеет практическое применение в сабельном бою. Однако вне боя комплекс может сопровождаться музыкой, поэтому он смотрится очень гармонично. Как комплекс упражнений фланкировка чаще всего ассоциируется с шашками — удобнее всего фланкировать оружием без гарды.

Однако шашки прочно связаны в массовом сознании с казачеством и Северным Кавказом. Данную связь удачно подчеркивает черкеска — национальная мужская верхняя одежда народов Кавказа, в которой принято исполнять данный танец. Черкеска была идеальна для верховой езды, а пряжка ремня служила кресалом для высекания огня. В кармашках на груди носили газыри — пеналы, в которых хранилась мерка пороха и завернутая в тряпицу пуля, отлитая для конкретного ружья. Сейчас же черкеска практически вышла из употребления в качестве повседневной одежды и стала использоваться фольклорными ансамблями или служить в качестве праздничного варианта одежды.

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