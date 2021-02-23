Будущее металлических денег предсказали в Ассоциации российских банков

Москва, 23 февраля. Использование наличных денег, особенно металлических, будет неизбежно сокращаться, уверен президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Во время пандемии коронавируса стала особенно заметна тенденция к отказу граждан от наличных денег при расчетах. Однако это зависит даже не от их желания, а от решения регулирующих органов, делающих сейчас все, чтобы «вымыть» из оборота монеты по причине их неокупаемости, цитирует Тосуняна радио Sputnik.

Монеты с копеечным номиналом уже почти невозможно встретить, но с номиналом в рублях они будут использоваться еще довольно долго. Все-таки 10 рублей сейчас фактически эквивалентны 10 центам. Если национальная валюта укрепится, они превратятся уже в 50 центов, и это достаточная сумма, чтобы продолжать существовать, использоваться в металлической форме в качестве сдачи, передает «ФедералПресс». Если же произойдет обесценение, та же 10-рублевая медная монета перестанет самоокупаться, и тогда будет происходить ее вымывание процентов на 90, рассказал Тосунян.

Данные Банка России свидетельствуют, что к началу декабря денежный агрегат М0, который отслеживает объем наличных денежных средств вне банковской системы, составил 12,135 трлн рублей.