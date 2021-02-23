Политолог Светов: Предсказывать обстановку в Грузии сложнее, чем погоду

В настоящее время трудно прогнозировать то, как отразится арест Ники Мелии на политической обстановке в Грузии. Об этом заявил ФАН политолог и журналист Юрий Светов.

Он отметил, что в условиях политической нестабильности в Грузии пока трудно говорить, как повлияет арест союзника Михаила Саакашвили на дальнейшее развитие событий.

«Предсказывать обстановку в Грузии, пожалуй, будет посложнее, чем погоду, — выразил мнение Светов. — Потому что все эти 30 лет, когда Грузия объявила себя независимой, в стране отсутствует стабильность».

По словам эксперта, политическая система Грузии характеризуется цикличной сменой власти.

«Проводятся парламентские и президентские выборы, после этого начинаются протесты проигравших, потом какое-то время они либо затихают, либо им удается свергнуть действующую власть, — отметил политолог. — Вот этот вот цикл бесконечный».

Собеседник ФАН провел параллели между фигурой Ники Мелии и блогером Алексеем Навальным.

«Когда Мелию хотели привлечь к ответственности за реальные проступки, он отказался. Он демонстративно не исполняет то, к чему его приговорил суд, — носить электронный браслет и прочие вещи. В какой-то мере здесь аналогия с господином Навальным, у которого были требования, которые он должен был соблюдать, и он их игнорировал».

Журналист также высказался об отставке премьер-министра Георгия Гахарии, покинувшего свой пост 18 февраля 2021 года из-за разногласий с командой по теме Мелии.

«Мне не очень понятно, почему дрогнул премьер-министр. Но его преемник Ираклий Гарибашвили все-таки ранее тоже был премьер-министром, а сейчас был министром обороны. Он человек, видимо, более решительный, поэтому пошел на этот шаг — арест Мелии».

Юрий Светов предположил, как будет развиваться ситуация в Грузии после задержания оппозиционера.

«Я думаю, что протесты будут продолжаться, — поделился прогнозами эксперт. — Вопрос — удержит ли в руках власть новый премьер-министр. Формально у него есть для этого все: ему подотчетен парламент, кураторы из США и Европейского союза тоже вроде его поддерживают. Если не начнется давление на правительство со стороны Вашингтона и Брюсселя, то я думаю, что со временем все успокоится».

В заключение политолог охарактеризовал Грузию как несостоявшееся государство.

«Несостоявшееся государство, находящееся под внешним управлением: развития нет, экономика не развивается, взаимовыгодные отношения с соседями не налажены, — сказал он. — Сколько мы видим таких государств в Африке. Грузия, к сожалению, идет по этому пути».

Ранее Анатолий Вассерман назвал арест союзника Саакашвили ударом по концепции вражды Грузии с РФ.