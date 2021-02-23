В США пассажирский лайнер встретился в небе с загадочным объектом

Вашингтон, 23 февраля. Пилоты гражданских авиалиний в США в очередной раз заявили о встрече с «длинным цилиндрическим объектом» в небе. Загадочное происшествие случилось несколько дней назад.

Издание The Drive пишет, что самолет Airbus A320 авиакомпании American Airlines выполнял рейс между Цинциннати и Финиксом 21 февраля. Во время полета лайнер встретился с тем, что экипаж назвал «длинным цилиндрическим объектом, который выглядел почти как ракета».

«Мне неприятно это говорить, но это было похоже на длинный цилиндрический объект, который походил на крылатую ракету, двигаясь очень быстро прямо над нами», — заявил один из пилотов.

Обозреватели издания отметили, что этот случай сильно напоминает инцидент, который произошел примерно в том же районе несколько лет назад.

По имеющейся информации, в указанной области в Нью-Мексико расположен ракетный полигон, а также множество других военных объектов. При этом, по словам экспертов, ни одна ракета не могла вылететь за пределы испытательной площадки. Никаких объяснений произошедшей недавно ситуации дать не удалось.

Ранее сообщалось, что пакистанский летчик заметил НЛО над городом Рахимъяр-Хан, по его словам, оно было похоже на космическую станцию или небольшую планету.