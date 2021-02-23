Методику начисления пособий на основе дохода семьи хотят изменить в России

Москва, 23 февраля. Критерии нуждаемости, чтобы доходы семьи при рождении детей резко не падали, следует пересмотреть, заявил сенатор Валерий Рязанский.

Сегодня при начислении пособия на ребенка до трех лет рассматривается доход семьи за прошлый год. Данный показатель мог быть вполне приличным, но с рождением ребенка мать обычно перестает приносить в семейный бюджет большую зарплату. В такой ситуации будет более справедливо проводить оценку на текущий момент, цитирует «Российская газета» первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике.

Минтруд уже прорабатывает тему усиления адресности господдержки. Суть в том, чтобы сумма могла увеличиваться для преодоления семьей порога материального достатка не ниже прожиточного минимума, отметил Рязанский. Важно корректировать методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми, добавил он.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее напомнила, что в связи с неблагоприятными экономическими явлениями власти России существенно повысили пособия по безработице, а также подготовили особую программу поддержки семей с детьми. Помощь оказывается дифференцированно, в зависимости от возраста ребенка.