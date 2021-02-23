«Умные» боеприпасы для «Терминатора» в апреле отправятся на госиспытания

Москва, 23 февраля. Государственные испытания боеприпасов с дистанционным подрывом для «Терминаторов» начнутся в середине весны.

Генеральный директор НПО «Прибор» в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил, что в апреле начнутся госиспытания новейших боеприпасов для боевых машин поддержки танков «Терминатор». По его словам, для этого потребуется восемь-девять месяцев, после чего нужно будет провести некоторые формальные процедуры для принятия боеприпаса на вооружение и запуска его в серийное производство.

Новые боеприпасы для «Терминаторов» —не единственное, что будут испытывать предприятия российского ОПК в этом году и в будущем. Чтобы обеспечить все новинки площадками для испытаний, Министерство обороны РФ запустило масштабную программу модернизации полигонов, о чем в начале месяца сообщил телеканал RT.

Гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Андрей Терликов, принявший участие в международной выставке IDEX-2021, рассказал о ходе продвижения «Терминаторов» в войска. Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявления Терликова сообщило, что Министерство обороны РФ рассматривает вопрос о принятии боевых машин поддержки танков «Терминатор» в текущем году.