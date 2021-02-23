Дети поборолись за звание лучшего каюра в гонке на собачьих упряжках на Камчатке. ФАН-ТВ

Один из самых необычных и экстремальных видов спорта — гонки на собачьих упряжках. В таких соревнованиях могут принимать участие не только взрослые, но и совсем юные спортсмены. В биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском прошла гонка на собачьих упряжках среди детей «Дюлин».

За звание лучшего боролся 71 юный каюр, для юных участников подготовили три вида трасс в зависимости от возраста. Тем, кому от 7 до 11 лет, нужно было преодолеть дистанцию в 2,1 километра. Спортсменам от 12 до 14 лет предстояло выйти на трассу протяженностью 3,2 километра, а каюры от 12 до 17 лет были допущены до восьми километровой дороги.

Победителем в первой категории стал Ярослав Елизаров из Усть-Хайрюзова. Среди участников от 12 до 14 лет лучшей оказалась ученица многократной чемпионки Камчатского края и России Натальи Ореховой Милена Березань. На самой протяженной трассе победила неоднократная чемпионка гонки «Дюлин» Юлия Иванова.

Среди верных помощников ребят, вопреки распространенному мнению, часто можно встретить не только сибирских хаски, но и норвежских метисов, а также камчатских ездовых. Участница гонки Дарья Куркина призналась, что решила стать каюром после того, как побывала на соревнованиях среди взрослых спортсменов «Берингия». Ради спорта она даже перешла на домашнее обучение.

«В питомнике «Кайныран» сначала я была. Я там занималась года два, потом перешла в питомник «Эйвет» к Андрею Николаевичу Притчину. Вот так у меня. Это целая жизнь», — добавила Даша.

Соревнования «Дюлин» открывают фестиваль «Берингия» — уже ставшее традиционным мероприятием на полуострове, в рамках которого пройдут соревнования по экстремальным зимним видам спорта «Снежный путь», ярмарка и деловой форум.