Раскрыты подробности роскошной жизни гендиректора «ТГК-2» Надежды Пинигиной

Архангельск, 23 февраля. Гендиректор ПАО «Территориальная генерирующая компания-2» Надежда Пинигина постоянно жила в Москве, а в Архангельск летала не чаще двух раз в неделю, передает источник ФАН.

При этом топ-менеджер вела роскошный образ жизни. В столице она записала на себя квартиру площадью 115 кв. м., а также два участка и дом в Московской области. Сколько еще недвижимости находится во владении гендиректора «ТГК-2», предстоит выяснить в рамках расследования.

В период пандемии коронавируса Надежда Пинигина также пять раз летала за границу. В январе 2020 года руководитель государственной компании была в Вероне, в марте летала в Мюнхен, в апреле — в Тель-Авив, а в октябре побывала в Скопье и Анталье.

Руководителю «ТГК-2», обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщал ФАН. По версии следствия, ее действия привели к разрушению системы энергетической безопасности в Архангельской области. Сумма ущерба составила 350 млн рублей.