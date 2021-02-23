Ученые из Сербии выяснили, когда наступила самая первая смерть от COVID-19 в Европе

Белград, 23 февраля. Сербские ученые выяснили, когда наступила самая первая смерть от коронавирусной инфекции в Европе.

Согласно проведенным исследованиям было установлено, что первый человек умер от COVID-19 в Европе на десять дней раньше, чем считалось до этого. Как заявляли ранее, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован во Франции 24 января 2020 года. Там же произошел первый летальный исход — 15 февраля.

Но ученые установили, что первая смерть произошла немного раньше, а именно 5 февраля 2020 года. В тот день умер 56-летний строитель из Белграда. Известно, что он долгое время не ездил за границу и не страдал хроническими заболеваниями.

ФАН ранее писал, что антитела, которые защищают от COVID-19, могут передаваться от матери к ребенку в утробе. Таким образом прививка от инфекции может быть полезна для будущего ребенка.