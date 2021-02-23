Билана и Хасанову заметили на романтическом свидании

Москва, 23 февраля. Последний раз певица Гузель Хасанова выкладывала в личном Instagram-блоге совместное фото с эстрадным артистом Димой Биланом в мае 2019 года. Их роман вспоминают до сих пор.

На протяжении нескольких лет СМИ и поклонницы Димы Билана пытаются понять, был ли его роман с молодой певицей настоящим. Пару многие подозревали в фальсификации чувств с целью раскрутить совместные треки. Оказалось, что Билан и Хасанова на самом деле проводили время вместе и ходили на свидания. Певица до сих пор не удалила совместные снимки с эстрадным артистом из соцсетей.

Два года назад Билан вместе с Хасановой пришел на закрытую вечеринку в честь выступления американского рэпера Offset. Влюбленную пару, просидевшую весь вечер за столиком, запомнил один из гостей.

«Я помню, как Гузель и Дима весь вечер провели мило за столиком, а потом удалились в машину. Было видно, что их общение выходило за дружеские рамки, на тот момент они встречались», — рассказал очевидец корреспонденту Popcake.

Артист в последнее время часто стал экспериментировать с прической. Недавно все социальные сети и медиа-ресурсы обсуждали красную шевелюру исполнителя хита «Невозможное возможно», а неделю назад он продемонстрировал образ «Эминема»: Билан перекрасился в блондина и сбрил волосы под «ежик».