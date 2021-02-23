Сорвавшаяся с крыши глыба льда едва не убила киевлянку

Киев, 23 февраля. Жительница Киева едва не погибла при обрушении глыбы льда на Прорезной улице. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба патрульной полиции города.

Пострадавшую обнаружил наряд ППС. По предварительным данным, она пыталась пройти под домом, хотя там была натянута ограждающая лента.

Полицейские напомнили, что управляющие компании предупреждают пешеходов и автовладельцев об очистке крыш и просят проявлять бдительность — не заходить за ограждения и не парковать машины рядом со специальными лентами. Однако многие игнорируют правила безопасности. Так, несколькими днями ранее масса снега и льда обрушилась на 58-летнюю женщину в Голосеевском районе. Пенсионерку доставили в больницу с ушибами правового плеча и поясничного отдела позвоночника.