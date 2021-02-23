Спасатели потушили пожар на газопроводе в Оренбургской области

Оренбург, 23 февраля. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщили в ведомстве.

Из-за взрыва, повлекшего пожар на газопроводе «Союз», была прекращена подача газа в Казахстан. Спасателям удалось потушить огонь на предприятии. Сведения о погибших или пострадавших не поступали.

Происшествие произошло недалеко от села Мухраново Илекского района Оренбургской области, сообщали СМИ. На место инцидента выехали, помимо сотрудников МЧС, экологи и специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона.