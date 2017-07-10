Как вербуют российских журналистов западные спецслужбы

И вновь к сложностям. Касательно вашей просьбы стать посредником, передающим деньги третьей организации. У меня есть два сомнения. 1) В связи с тем, что мы находимся под атакой, это не лучшая идея. Как для нас обоих, так и для этой организации. 2) Я уверен в безопасности и стандартах защиты, которые применяются в «Проекте», но не могу быть уверен, что третья организация будет следовать тем же правилам. И я боюсь этого. Короче говоря, я готов обсудить вашу идею в деталях (например, устно), но у меня вот такие сомнения.