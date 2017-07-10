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24 февраля
Как вербуют российских журналистов западные спецслужбы
Федеральное агентство новостей узнало о том, как спецслужбы США создавали «Проект.медиа», каким образом фабрикуется антироссийская пропаганда и кто за это ответственен.
Расследование Федерального агентства новостей доказало, что спецслужбы США создали машину по нагнетанию политической обстановки в России. У нас в руках оказались документы, рассказывающие историю одного человека, доказывающие его вербовку спецслужбами США, а также его работу по антироссийской деятельности.

Итак, представляем «Проект.медиа» и его главного редактора Романа Баданина.


Содержание:
СОЗДАНИЕ БАДАНИНА
В сентябре 2019 года Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило расследование о создателе издания «Проект» Романе Баданине, в котором выяснило подробности вмешательства спецслужб США в дела России через журналиста, прошедшего обучение в Стэнфорде. В материале рассказывались подробности влияния западных фондов на деятельность «Проекта» и лично его основателя. Однако связи Баданина с американскими структурами и спецслужбами оказались более разветвленными и обширными.
Роман более 15 лет проработал в российских медиа на руководящих должностях, в таких изданиях, как «Газета.ру» и РБК. Он хорошо изучил российские СМИ, но его всегда увольняли после крупных конфликтов в редакциях. Говорят, что конфликты всегда начинал сам Баданин. Психически неуравновешенный человек не прижился даже на либеральном «Дожде». После громкого ухода оттуда в России больше не было СМИ, которые готовы были рискнуть своей репутацией и принять его на работу. Он стал журналистом-изгоем, журналистом-неудачником. С колоссальными амбициями и самомнением.
Эксперты по разведке говорят: «Если хочешь завербовать, надо найти самого болтливого человека в баре». И именно таким человеком оказался для американских спецслужб Роман Баданин.
В 2017 году Баданина приглашают на учебу в США на специальные курсы по журналистике в Стэнфорде, где начинается его вербовка.
КАК СВЯЗАН СТЭНФОРД И ЦРУ
Именитый американский университет является частным, но во второй половине XX века он оказался замешан сразу в нескольких скандалах, которые выявили прямые связи между руководством учебного заведения и американскими спецслужбами. Интерес к университету проявляло ЦРУ, тайно спонсировавшее эксперименты по изучению наркотика ЛСД на сознание людей. В качестве испытуемых были задействованы и сами сотрудники разведывательного управления, без своего ведома опробовавшие влияние наркотических средств на организм в ходе повседневной работы.
Кроме того, хорошо известно об интересе ЦРУ и Пентагона к научной деятельности Сергея Брина – выпускника Стэнфорда, ставшего одним из создателей Google. Подобные проекты выступают важным инструментом в обеспечении работы спецслужб США, поскольку позволяют вести контроль за населением. Для получения выгоды из дальнейшей работы преуспевающего программиста, ЦРУ и АНБ создали совместную программу MDDS. Грант для Стэнфорда на создание ядра Google Брин частично получил по указанной программе разведуправления. Другими словами, американские спецслужбы долгие годы работают с университетом Стэнфорда, который в том числе поставляет после обучения кадры для ЦРУ и АНБ.
Выпускником Стэнфорда является также Джон Авлон – главный редактор The Daily Beast, который женат на правнучке 31-го президента США Герберта Гувера, что позволяет ему получать информацию под грифом «Top Secret» для сенсационных расследований. Авлон никогда не отрицал, что источником сведений, публикуемых изданием, выступают спецслужбы различных стран. Баданин и его «Проект.медиа» активно сотрудничают с The Daily Beast, выпуская совместные журналистские материалы. Контакт Баданина со спецслужбами налажен фактически из первых уст благодаря связям Авлона в американских структурах и самых высоких эшелонах власти США, ЦРУ и АНБ.
Интерес к Баданину со стороны спецслужб США для вербовки проявился еще до его зачисления в Стэнфорд, что подтверждает объем выделенных на его обучение средств. Проживание Баданина в Штатах оплачивалось за счет стипендии Джона Найта в размере 95 тысяч долларов, о чем стало известно благодаря судебному делу в округе Колумбия о получении журналистом иммигрантского статуса на территории США. По официальным данным, максимальный размер стипендии составляет 85 тысяч долларов, а средний – около 70 тысяч. Получается, что солидную разницу в деньгах Роману доплачивали в индивидуальном порядке, но об этом мы расскажем отдельно.
Перевод:
Наконец, Баданин показал, что у него высокий заработок по сравнению с другими в данной сфере. Мистер Баданин получил стипендию Найта в размере 95 000 долларов от Стэнфордского университета на 2017-2018 год, чтобы продолжить свою работу в журналистике. Средняя стипендия других лиц, занимающихся той же или аналогичной деятельностью, составляет 69 638 долларов, что значительно ниже суммы, получаемой Баданиным.
Уже в середине учебного процесса Баданин не раз заявлял, что хочет остаться в США. Журналист несколько раз пытался через суд добиться американской визы. И каждый раз ему отказывали по незначительным предлогам. В США не хотят видеть Баданина своим гражданином и даже мигрантом. Далее мы расскажем, почему американцы так упорно отказывали журналисту и какая судьба ожидала его в дальнейшем.
Перевод:
И наконец, надеюсь получить вашу консультацию по следующему вопросу: из-за всего происходящего с «Проектом» в России меня все чаще посещают мысли о том, чтобы остаться в США. Поэтому я начал искать подработку консультантом/научным сотрудником по вопросам России или найти организацию, имеющую отношение к России и СМИ. Буду благодарен за ваш совет. Как считаете, мы можем пообщаться по телефону?
В 2018 году Баданин вновь начинает работать в России, по его словам, самостоятельно открыв интернет-издание «Проект.медиа».
Главное финансирование на создание «Проект.медиа» Баданин получал сразу от нескольких иностранных фондов – Европейского фонда за демократию (EED) и «Национального фонда в поддержку демократии» (NED). Однако, по имеющимся в распоряжении документам, эти фонды, подчиняющиеся непосредственно спецслужбам и Конгрессу США, не только финансировали деятельность «Проекта», но и создавали его с нуля. Сам «Проект» был придуман спецслужбами США при активном содействии фонда Сороса и спецслужб.
КАК EDD и NED связаны с ЦРУ
«Национальный фонд в поддержку демократии» (NED) – фонд, созданный Конгрессом США. В деятельности фонда принимали активное участие деятели, связанные с американскими спецслужбами, — Джон Негропонте, Генри Чиснерос, Эллиот Абрамс. Создание NED было навеяно стремлением ЦРУ отказаться от финансирования НКО в других странах напрямую. Это подтверждал президент фонда Карл Гершман.
«Одной из причин создания фонда является тот факт, что для демократических кругов по всему миру получение финансовых средств напрямую от ЦРУ нежелательно. Это вносит существенные осложнения в работу», – объяснял Гершман.
По его словам, открытые связи зарубежных компаний с ЦРУ приводили к осложнениям в работе. Видимо, поэтому и было принято решение создать посредника, который предоставлял бы финансирование за счет грантов. Кроме того, на обеспечение работы «Национального фонда в поддержку демократии» из конгресса ежегодно выделяется 100 млн долларов. Изученные документы подтверждают, что NED получает средства напрямую из Конгресса США.
Перевод:
Вступление. Поздравляем! Совет директоров фонда одобрил финансирование вашего предложения. Сотрудники фонда с нетерпением ждут возможности помочь вам достичь целей, поставленных вашей организацией. Хотя фонд и является частной, некоммерческой организацией и управляется советом директоров, большая часть средств предоставляется Конгрессом США. Вследствие этого фонд разработал процедуры, которые помогают следить за тем, чтобы и фонд, и получатель следовали требованиям, касающимся трат средств Правительства США, и за тем, чтобы оговоренные средства были потрачены в соответствии с планом и передовой практикой. Данное пошаговое руководство предоставит вам инструкции по тому, что вам нужно делать, когда и как. Руководство также включает ответы на часто задаваемые вопросы, примеры форм, используемых фондом, и прочие полезные для вас материалы.
NED фактически является инструментом Центрального разведывательного управления, созданным лишь для того, чтобы скрыть участие американских властей и спецслужб в работе компаний за рубежом. NED осуществлял свою работу и в России, пока в 2015 году не был признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией. Признание нежелательной организации означает запрет ее деятельности на территории России – она больше не способна осуществлять финансовые операции, создавать структурные подразделения, за сотрудничество с ней российским гражданам грозит штраф до 15 000 руб., организациям – до 100 000 руб., либо – в случае повторного нарушения – уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы от двух до шести лет.
Учитывая этот факт, объяснимо, почему Баданин не раскрывал источники финансирования своего «Проекта». Подобная деятельность могла бы существенно осложнить его работу на территории РФ и привести к повышенному вниманию уполномоченных органов.
Зачастую ЦРУ использует NED и действует от его имени. Так, в картотеке WikiLeaks содержатся обнародованные засекреченные переписки сотрудников консульства США в Никарагуа с главным штабом ЦРУ, в котором сообщается, что в отсутствие юридической возможности финансировать активистов дипломатическое ведомство приобщило к работе «Национальный фонд в поддержку демократии».
Фонд выделил через грант деньги на «продвижение демократии» в поддержку оппозиционных активистов, выступающих против президента Даниэля Ортеги. Также в документе у ЦРУ запрашиваются альтернативные источники финансирования помимо NED, чтобы не потерять контроль над гражданским обществом в «стратегически важный момент».
Фото: wikipedia.org/Власенко / CC BY-SA 3.0
Другими словами, в 2018 году Роман Баданин осознавал, что работает со структурой американских спецслужб и Конгресса США и получает средства на регистрацию «Проекта» от нежелательной в России организации. Более того, сам «Проект» был фактически придуман и реализован конгрессом при активном участии фондов «мастера цветных революций» Джорджа Сороса и ЦРУ, о чем мы расскажем далее.
Второй западный фонд, вложивший средства в создание «Проекта» – Европейский фонд за демократию (EED). Он был создан Европейским союзом, и в его совет управления, помимо представителей стран ЕС, входят сотрудники Европейской службы внешних связей – орган, которому подчиняются Объединенный ситуационный центр (SitCen) и Разведывательный ситуационный центр Евросоюза (INCTEN). EED также имеет непосредственное отношение к спецслужбам, но на территории ЕС фонд, как и NED, был признан в России нежелательной организацией, деятельность которой направлена на дестабилизацию ситуацию внутри РФ через функционеров и СМИ.
Руководство EED не скрывает направленность деятельности фонда:

«EED оказывает гибкую поддержку продемократическим активистам, дополняя существующие программы Европейского союза и стран – членов ЕС по продвижению демократии. Работа EED определяется потребностями местных активистов демократического движения, которые не имеют возможности получить финансирование из других источников», – сообщается на официальном сайте фонда.
В нашем распоряжении есть переписка Баданина с его кураторами, из которой следует, что Роман, по сути, является лишь завербованным работником NED. Спецслужбы, которые через конгресс спонсируют и курируют антироссийскую деятельность, не стали доверять Баданину реальное управление «Проектом», а оставили контроль у себя. Тем более что сам Баданин нисколько не желал становиться «расследователем», его интересовал только источник дохода, и возможность остаться жить в США и причинить как можно больше вреда России, стране, которая вырастила и обучила его и в которой, благодаря низким профессиональным качествам, он не сумел добиться признания.
Главной задачей кураторов Баданина было создание площадки, через которую можно было выдавать профессионально сфальсифицированную информацию либо вбросы, дестабилизирующие ситуацию в РФ. Такой площадкой и стал «Проект.медиа». Обычная журналистика была им не нужна. Но нужен был человек из России, который, не задавая вопросов, озвучивал бы нужные американским спецслужбам тезисы, то есть «говорящая голова».
Ранее, аналогичный медиаресурс уже запускали из недр конгресса, через знакомую Баданина по журналистскому сообществу – Елизавету Осетинскую. На ее проект The Bell Конгресс США дал 100 тысяч долларов через университет в Беркли. Однако для того, чтобы запутать след, Осетинская зарегистрировала в качестве компании – спонсора The Bell фирму Polestar Digital Ventures Ltd в штате Делавэр. Там же зарегистрирована и компания-спонсор «Проекта» Баданина.
Именно Осетинская и посоветовала NED завербовать Баданина. Тем более что и сам Роман активно искал возможности начать работать напрямую с американцами. Но шанс работы из США обычным журналистом на «Голосе Америки» или «Радио Свобода» Баданину решили не предоставлять. Вместо этого для него подготовили роль главы «расследовательского ресурса».
Причем если Осетинской доверяли гораздо больше и, стараясь не портить репутацию The Bell, ей позволили искать основную часть начального финансирования самой, чтобы не так откровенно прослеживался след из США, то в возможности Баданина никто не верил изначально. «Проект.медиа» нужен был американским спецслужбам срочно. Им срочно был нужен «фронтмен» пропагандистского ресурса, но он должен быть под прямым и полным контролем.
Для этого NED выделил группу сотрудников, которые стали управлять Баданиным. В переписках, которые имеются в распоряжении редакции, видно, что ему не советуют, а приказывают. Заветное американское гражданство, скорее всего, служит определенным бонусом, который Баданин получит после окончания работы на спецслужбы.
Сам Баданин предпринял попытку не подчиняться командам из США, после того, как были выпущенные первые расследования «Проекта». Однако его быстро «успокоили».
Также ему не позволили стать основным учредителем издания. В 2018 году для «Проекта» в штате Делавер, где ранее Осетинская регистрировала свой The Bell, было зарегистрировано юрлицо Project media. Романа Баданина провели через все этапы регистрации. Сотрудники NED выделили деньги на все юридические услуги.
Перевод:
Дорогой Роман. Да, спасибо вам большое! Извиняемся за задержку ответа. Увы, я не смогла подтвердить ИНР (идентификационный номер работодателя. – Прим. ФАН.), который вы прислали через базу данных налоговой службы. Прошу вас прислать скан письма от налоговой, в котором прописан номер и то, что его вам присваивают. Всего наилучшего, Александра.
Показательно, что контроль за «Проектом» осуществляли не представители европейского EED, выделившего 240 тысяч долларов, а кураторы из американского NED, выделившие самую маленькую сумму из представленных – 40 тысяч. Также имеется доказательство, что оформление регистрационных данных осуществлялось на, предположительно, гражданку США – некую Ирину Сербину. Она фактически и является главным учредителем компании.
При этом ее имя ни разу не фигурировало в открытых источниках. Она тщательно скрывает свое лицо. Однако нам удалось найти ее.
Уроженка города Харькова Ирина Сербина занимается тем, что в обычной жизни консультирует стартапы на ранней стадии по вопросам установления их присутствия на рынке США и поддерживает их усилия по привлечению акционерного капитала в Кремниевой долине. Училась в Стэнфорде в период с 1983 по 1987 год. Согласно имеющимся у нас данным, юридическое сопровождение стартапов не единственный вид ее деятельности. Она занимается регистрацией и созданием различных компаний по запросу американских спецслужб.
Не сходятся и официальные цифры из бюджета на старт «Проекта». В момент разработки издания Баданин заявлял, что на создание и дальнейшую работу его нового СМИ потребуется полмиллиона долларов в год. После открытия он сообщил у себя в соцсетях, что финансирование найдено. Источники финансирования он не раскрывал, ограничившись общими фразами о неких физ- и юрлицах, выступившими спонсорами.
Но имеющиеся документы показывают, что 280 тысяч долларов выделили EED (240 тысяч) и NED (40 тысяч), спонсируемые из бюджетов стран ЕС и США соответственно. Ещё 50 тысяч выделил фонд «Среда» Бориса Зимина.
В сумме получается 330 тысяч долларов. Остальные 170 тысяч долларов «Проект.медиа» получил от каких-то третьих лиц. По нашей информации «Проекту» и Баданину предлагались весьма сомнительные источники финансирования. В одном из писем Баданин напрямую говорит, что ему страшно работать с подобными спонсорами.
Перевод:
Я понимаю, что вам удобней финансировать меня через эти фирмы. Но я беспокоюсь, что это чрезвычайно опасно для меня. Когда мы говорили о финансировании, то о таких схемах речь не шла. РБ
Перевод:
По поводу того, что мы обсуждали по телефону. Мы встретились с ними, все в порядке. И все же я боюсь, что за мной следят, и, если они задержат меня с огромной суммой денег, будет плохо. Можем ли мы обсудить другие способы сделать это? Спасибо, РБ
Скорее всего, речь идет о компаниях, которые спецслужбы США создают, чтобы формировать «черный бюджет». Данные компании зачастую занимаются противозаконной деятельностью и используются для спонсирования подконтрольных ЦРУ группировок и террористических организаций.
Тот факт, что Баданину предлагают использовать подобное финансирование, четко показывает отношение к нему американских кураторов. С первых дней работы его вербовочный процесс велся по всем направлениям, все туже затягивая петлю на шее Баданина. При малейшей самодеятельности с таким финансированием на него самого можно возбудить уголовные дела и посадить на десятки лет в американскую тюрьму при первой же необходимости. Так «хомячок» будет всегда на привязи.
Таким образом, через «Проект» американские спецслужбы не только «отмывали» деньги в РФ, но и финансировали другие организации. Этим занималась группа кураторов, о которых мы расскажем ниже.
В целом же Баданин полностью находится в зависимости от своих кураторов. Пару раз он пытался отказаться от публикаций и проявлял несговорчивость, а однажды даже затребовал дополнительные суммы. Кураторы быстро справились с этим, обещая сдать его как провалившегося агента.
Координирующие деятельность «Проекта» и непосредственно Баданина кураторы делятся в структуре NED на две основные категории: рядовые и руководители.
Рядовые кураторы
Для управления Баданиным и «Проект.медиа» был выделены штатные сотрудники NED, работающие по антироссийским направлениям. Нам удалось узнать их имена: Нияра Алахумова, Александра Стеймер, Илья Горелик. Перед ними Баданин отчитывался о проделанной работе, результатах и затратах. Эти же люди контролировали передачу информации «Проекту» от спецслужб и исполнение каждой поставленной задачи.
Именно они, а не редакция издания, указанная на главной странице СМИ, разрабатывают расследования, подтасовывают факты и курируют распространение информации в социальных сетях.
Все представители NED, контролирующие Баданина, имеют должности не рядовых сотрудников, а являются «офицерами фонда». Данная формулировка выбрана неспроста – каждый из этих «офицеров» работает не на общественную организацию, а на спецслужбы. Приставка «офицер» в фонде, является инструментом субординации, то есть какого рода поручения могут они давать сотрудникам фонда. Некоторые из них работали в странах, где происходили массовые протесты, революции и смены режимов власти при поддержке американцев.
К примеру, «офицер фонда» Нияра Алахунова в период с 2008 по 2013 годы находилась в Киргизии и работала над проектами, учрежденными Агентством США по международному сотрудничеству (USAID). Фонд выполняет функции посредника между Конгрессом США и NED. Как и NED, деятельность USAID связана с работой спецслужб США, в частности, ЦРУ. По сути, агентство стало прототипом NED, занимаясь организацией госпереворотов. В 2010 году в Киргизии прошла так называемая Апрельская революция, в результате которой был свергнут президент Курманбек Бакиев.
Чтобы не осталось никаких сомнений в том, какого рода организации и с какими целями финансируют NED, достаточно взглянуть на список тех, кого фонд поддерживал ранее. В их числе движение «Солидарность», сыгравшее главную роль в свержении социалистического режима в Польше, «Хартия 77», ставшая двигателем «бархатной революции» в Чехословакии, а также движение «Отпор», руками которого произошло свержение президента Слободана Милошевича в Сербии.
Подобное влияние на политические процессы NED оказывает и через финансируемые фонды. Такие, как Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI). Портал WikiLeaks в 2011 году опубликовал документы, свидетельствующие о том, что фонд оказывал поддержку арабским молодежным движениям, которые в дальнейшем приняли активное участие в так называемой арабской весне.
«Группы США помогли разжечь арабские восстания»
Надо отдать должное руководителям NED — в минуту откровенности они практически не скрывают того, чем на самом деле занимаются. Как мы упоминали ранее, президент фонда Карл Гершман прямо заявлял, что NED возник из-за того, что для «демократических кругов по всему миру» было бы нежелательно получение финансирования напрямую из ЦРУ.
Президент Национального фонда демократии Карл Гершман (на фото второй слева) вручает награду тунисскому лидеру арабской весны в ноябре 2011 года. Фото: wikipedia.org/Bill Petros Photography
Один из основателей фонда – Аллен Вайнштейн – в 1991 году отмечал, что многое из того, чем занимается фонд, раньше было работой ЦРУ. При этом воздействие ЦРУ на работу NED и стремление к поддержке революций описывали и западные специалисты.
Нияра Алахунова связана с другим высокопоставленным сотрудником NED – Джеффом Ярборо. В свое время его основным направлением работы была Киргизия, куда он ездил в командировки. Именно тогда местная активистка Алахунова и была завербована Ярборо.
Сам Ярборо не только является сотрудником NED, но и работает в фонде «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) – структуре «мастера цветных революций» Джорджа Сороса. Он был прикомандирован к контролю за Баданиным от NED с самого начала, но официально с журналистом не связан. Контакт происходит через Алахунову.
Он имеет степень бакалавра по российским и восточноевропейским исследованиям, полученную в колледже Помоны. В рамках своего образования он провел год обучения в Москве. Отучился Ярборо и в Колумбийском университете Нью-Йорка. Посещал множество стран, где было замечено появление протестных и оппозиционных политических настроение. Это Киргизия, Непал, Россия и прочие. Его имя упоминается в картотеке Wikileaks, как, вероятного организатора нескольких цветных революций. Возможно, в команде, ведущей «Проект», он отвечает за проработку информационной стратегии.
Информация на остальных офицеров NED на данный момент собирается для дальнейших расследований.
Указанные офицеры NED не являются обычными клерками-бюрократами, а сами активно создают, публикуют и распространяют материалы антироссийской направленности и ведут практическую деятельность по региону. Они разрабатывают концепции каждой статьи «Проекта», собирают необходимую для оказания влияния на российскую аудиторию информацию.
Главные лица: Уилл Райт и Дилан Майлс-Примаков
Согласно полученной нами информации, негласно руководят «Проектом» два сотрудника NED – Уилл Райт и Дилан Майлс-Примаков. Особенно выделяется Уилл Райт, который первым предлагал Баданину стать посредником при распределении финансов в некую третью организацию, которая должна остаться в России неизвестной. Фактически офицер фонда приказывал Баданину организовать тайное финансирование подпольной организации, подняв тем самым Баданина на более высокую ступень в резидентуре.
Перевод:
И вновь к сложностям. Касательно вашей просьбы стать посредником, передающим деньги третьей организации. У меня есть два сомнения. 1) В связи с тем, что мы находимся под атакой, это не лучшая идея. Как для нас обоих, так и для этой организации. 2) Я уверен в безопасности и стандартах защиты, которые применяются в «Проекте», но не могу быть уверен, что третья организация будет следовать тем же правилам. И я боюсь этого. Короче говоря, я готов обсудить вашу идею в деталях (например, устно), но у меня вот такие сомнения.
Еще до создания «Проекта» Уилл Райт активно создавал антироссийские ресурсы и публиковал статьи с призывами к свержению Правительства РФ. Даже разрабатывал захват Москвы в возможном конфликте Украины с Россией. Имеет обширную сетку интернет-площадок по продвижению подобных публикаций. Райт настолько заряженный офицер NED, что не стесняется делать подобные посты в собственных социальных сетях. Это помогает ему в вербовке новых сотрудников. Кроме того, высокий «офицер» фонда активно поддерживает и распространяет в социальных сетях публикации Центра Ходорковского с явной политической направленностью.
Поддержка Ходорковского в данном случае неслучайна, если учитывать тот факт, что «Проект» Баданина активно сотрудничает с изданием «Досье» Михаила Ходорковского и даже выпускает совместные материалы. Медийная поддержка «партнеров» является частью работы NED по развитию инструментов для западного вмешательства в дела иностранных государств, в том числе и России.
Некоторые статьи Райт создавал в соавторстве с Диланом Майлсом-Примаковым, своим непосредственным руководителем в NED. В 2018 году Майлс-Примаков выполнял функции Райта по руководству Баданиным, пока тот находился в отпуске. В переписке Примаков пользуется псевдонимом «Kharms».
Перевод:
Здравствуйте, Роман. Как только вы получите свой ИНР и данные банковского счета, пришлите нам их и заполненную финансовую форму. Моя коллега Александра (anyavolk), чей адрес указан в копиях, будет вашим куратором на этом проекте. Я также указал своего коллегу Дилана (kharms) на случай, если у вас возникнут вопросы пока я в отъезде. Удачи, Уилл.
В настоящее время Майлс-Примаков работает в Фонде «Свободная Россия» (нежелательная в РФ организация) совместно с Владимиром Кара-Мурзой и Наталией Арно. Фонд создан структурами Джорджа Сороса при участии Михаила Ходорковского. Кара-Мурза имеет тесные связи с Ходорковским: он является одним из основателей структуры олигарха «Открытой России» (признана нежелательной) и выступает «карманным активистом», который проталкивает идеи сбежавшего за рубеж Ходорковского. Стоит отметить, что Майлс-Примаков, помимо «Свободной России», работает в Atlantic Council – еще одной организации, чья деятельность была признана Генпрокуратурой нежелательной, и, следовательно, запрещена в России. Другими словами, можно с уверенностью сказать, что все действующие лица, имеющие отношение к управлению «Проектом», напрямую связаны с западными структурами, которые осуществляли вмешательство в дела РФ и представляли угрозу безопасности.
В задачу обоих высокопоставленных «офицеров фонда» входит помощь спецслужбам в разработке материалов «Проект.медиа», работа с источниками финансирования и выделение необходимого бюджета. Дополнительные «секретные сведения» изданию Баданина предоставляют такие партнеры, как вышеупомянутый американский The Daily Beast Джона Авлона, а также «Досье» Михаила Ходорковского. Все три издания выпускали и совместные «расследования», в которых в качестве источников выступают люди, знакомые с ситуацией или осведомленные о происходящих в реальном времени событиях. Учитывая конфиденциальный характер сведений, вероятно, речь идет об агентах спецслужб на местах, в том числе в странах с нестабильной политической обстановкой и неудобной для США властью.
Как готовятся фэйки для публикаций «Проекта»
Имеющиеся в нашем распоряжении документы показывают, какие статьи «Проекта» были профинансированы фондами напрямую, а также кто из сотрудников издания в каких размерах и за какие материалы получал зарплаты из грантов. Например, по материалу «Втесномконтакте», рассказывающему о том, как «ВКонтакте» сотрудничает с российскими силовиками. В списках значатся и другие созданные при координации кураторами из NED материалы, имеющие явный политический и антироссийский контекст, за которые сотрудники получали средства.
Из документов и открытых источников можно узнать, что на «Проект» работает множество либеральных, и не только, журналистов в России, которые стараются не афишировать свою связь с Баданиным. Например, сотрудники радиостанции «Эхо Москвы», журналисты «Дождя», Forbes, «Новой газеты» и других оппозиционных изданий. Список таких «фрилансеров» мы приводим ниже.
Каждый материал «Проекта» преследовал отдельные политические цели по созданию дестабилизирующей атмосферы в РФ. Собранные американскими спецслужбами данные передавались Баданину, после чего тот публиковал их в своем издании. Для создания графиков, фальшивых переписок и прочих медиаматериалов нанимались иностранные специалисты. Услуги таких специалистов оплачивались отдельно. Ни один из них не проживает в России, что логично, ведь за деструктивную деятельность в РФ их ждало бы уголовное преследование.
Иностранные спецслужбы щедро передают Баданину материалы, в том числе имеющие высокий уровень конфиденциальности. Например, переписки по «закрытой почте» в WhatsApp или других мессенджерах, сервера которых находятся за рубежом. Иностранные спецслужбы имеют доступ к любому из них. Однако «Проект» не раз использовал и фейковые сведения, которые представлял как подлинные документы, полученные от «секретного источника».
В нашем распоряжении имеется переписка, в которой Баданину напрямую присылают скриншоты из мессенджера WhatsApp, добытые спецслужбами. Приславший их Илья Горелик просит Баданина никому не показывать данную информацию до публикации, постольку данный цинизм даже для сотрудников Баданина может оказаться чрезмерен.
Об использовании фейковых данных и липовых документов в «расследованиях» издания «Проект» стало известно еще в мае 2020 года, когда бывший сотрудник структуры, графический дизайнер Андрей Константинов публично рассказал о процедуре создания «сенсаций» от издания Баданина. По его словам, многие документы, на которых в расследовании ссылается «Проект», были попросту придуманы, а «доказательства» нарисованы графическим дизайнером.
«Моя основная задача была – это подготовка визуального контента для его расследований. Сюда входила подготовка скриншотов, переписок, биллингов, фотографий, документов и иных материалов. Рома утверждал, что фактура реальная, просто они не могут выкладывать оригиналы, чтобы не спалить свои источники. У нас были образцы документов государственных структур и частных компаний, в которые я просто вбивал необходимую информацию. В том числе были документы правоохранительных органов и якобы конфиденциальная информация», – рассказал Константинов.
Кроме того, недостоверность сведений, указанных в так называемых расследованиях структуры Баданина, признавал и суд. 28 ноября 2018 года «Проект» опубликовал расследование «Телега из Кремля», в котором рассказал о контроле рынка Telegram-каналов со стороны Администрации Президента при помощи своих многочисленных подрядчиков. Согласно решению Московского городского суда, сведения в материале «Проекта» недостоверны, и требовали опровержения, которое издание было вынуждено опубликовать.
Учитывая подтвержденные случаи использования фейковой информации в работе «Проекта», очевидно, что Баданин прекрасно знает, какие именно сведения ему передают спецслужбы. И отдает себе отчет, что материалы подобного содержания используются исключительно в рамках информационной войны.
После выхода каждой публикации «Проект.медиа» группа экспертов, находящихся на территории США, собирает подробную реакцию российской аудитории. Под каждый материал создавались полноценные аналитические отчеты, проверялись комментарии читателей, факторы распространения каждой новости. При этом Райт контролировал все процессы и на вопросы Баданина о сложностях с представляемыми отчетами и необходимости дополнительного финансирования, получал в качестве ответа требование не беспокоиться и тратить деньги лишь на те цели, которые были оговорены ими ранее.
Перевод:
К сожалению, их нет. Не волнуйся, все будет хорошо. Опять же, используйте средства ТОЛЬКО для тех целей, которые мы обсуждали.
После этого NED передавал данные сведения спецслужбам, которые проводили подробный разбор каждого отработанного кейса и использовали полученную информацию для следующих информационных диверсий. Поэтому, если проанализировать деятельность «Проекта», станет понятно, что некоторые темы оставались без продолжения, а некоторым, наоборот, уделялось повышенное внимание.

Главное, что объединяет каждую задачу – это антироссийская направленность и обязательный информационный удар по руководящим структурам страны.


Осознанный предатель
Руководители Баданина из NED годами занимались распространением аналогичных материалов и на других площадках. Но в случае с «Проектом» Баданин стал уникальным «фронтменом» для распространения дезинформации и вбросов. При этом поведение Баданина свидетельствует о том, что он прекрасно осознает свою роль в «Проекте» и последствия своих действий.
Представленные документы, переписки и фактические сведения доказывают, что «Проект» не является частным или независимым изданием. Он был создан непосредственно американскими структурами, а координацию его работы осуществляют организации, признанные в России нежелательными. «Проект» выступает инструментом для осуществления вмешательства во внутренние дела РФ и ведения деструктивной деятельности, угрожающей безопасности государства.
Роль Баданина в сложившейся иерархии и стремлении нанести ущерб внутриполитическим процессам и общественной стабильности внутри РФ обусловлена финансовой выгодой и возможности осесть в США. Он представляет собой лишь марионетку в руках западных структур, которые пытаются оказать воздействие на Россию по примеру стран, где их деятельность привела к «цветным революциям» и насильственному свержению власти. Потенциальный ущерб от «нежелательных фондов», наносимый через такие инструменты, как Роман Баданин, может быть колоссальным для страны. А это можно интерпретировать как измену и предательство Родины.
В распоряжении ФАН имеется массив документов, не использованных в материале, и они подлежат дальнейшему анализу. На основе этих данных наша редакция и далее будет публиковать расследования об иностранных агентах, вербовке и попытках иностранных государств оказывать давление на Российскую Федерацию с целью совершения «цветной революции». После тщательного изучения имеющихся документов ФАН сможет еще более подробно ознакомить читателей и уполномоченные органы РФ с попытками иностранных структур произвести вмешательство во внутренние дела страны через завербованного спецслужбами США Романа Баданина и «Проект.медиа».