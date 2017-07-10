Как вербуют российских журналистов западные спецслужбы

В нашем распоряжении есть переписка Баданина с его кураторами, из которой следует, что Роман, по сути, является лишь завербованным работником NED. Спецслужбы, которые через конгресс спонсируют и курируют антироссийскую деятельность, не стали доверять Баданину реальное управление «Проектом», а оставили контроль у себя. Тем более что сам Баданин нисколько не желал становиться «расследователем», его интересовал только источник дохода, и возможность остаться жить в США и причинить как можно больше вреда России, стране, которая вырастила и обучила его и в которой, благодаря низким профессиональным качествам, он не сумел добиться признания.