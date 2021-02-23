Украина подала девятый по счету иск в ЕСПЧ против РФ

Киев, 23 февраля. Киев подал новый иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Москвы.

В сообщении страсбургского суда указывается, что Украина обвинила Россию в неких «политических убийствах оппонентов». О чем конкретно идет речь, в заявлении не говорится. Иск был подан Киевом 19 февраля. Он стал девятым по счету иском Украины в ЕСПЧ против России. По версии Украины, со стороны России убийства якобы «являются постоянной административной практикой».

«Операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны — члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта», — указывается в сообщении ЕСПЧ о новом иске.

Власти Киева утверждают, что Москва будто бы имеет некую практику, благодаря которой удается «противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц».

Ранее стало известно, что в марте Украина планирует провести военные учения недалеко от границы с Крымом. Ключевая цель мероприятий — улучшение боевых навыков солдат в условиях, приближенных к реальным.