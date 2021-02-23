МВД Грузии пожаловалось на кибератаки из-за рубежа

Тбилиси, 23 февраля. Специалисты смогли предотвратить кибератаку на компьютерную инфраструктуру МВД Грузии, сообщили в ведомстве.

Нападения в онлайн-пространстве осуществлялись из различных зарубежных государств. Речь об этом идет в заявлении МВД.

«В результате оперативных действий соответствующего подразделения министерства внутренних дел атаку удалось остановить», — гласит сообщение.

Ведомство в связи с инцидентом возбудило уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса Грузии. Это «Незаконное использование компьютерных данных или (и) компьютерных систем» и «Посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему».

Атака произошла на фоне задержания грузинского оппозиционера Ники Мелии.