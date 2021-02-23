Депутаты Госдумы поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Депутаты Государственной думы Никита Березин и Анатолий Выборный поздравили россиян с Днем защитника Отечества.

Парламентарии выразили свои пожелания в честь 23 февраля. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин напомнил о задачах мужской половины населения России.

«Хочу напомнить, что мы — все мужчины, и должны защищать Родину, она у нас одна, — заявил политик. — Поэтому нужно быть несгибаемыми, терпеливыми, защищать свою семью, любить своих родственников, помогать старикам. Важно помнить, что ни перед какими сложными задачами не нужно опускать руки, и всегда быть в хорошем расположении духа».

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный также обратился к гражданам России.

«В этот праздничный день мне хотелось бы пожелать всем нам здоровья, мирного неба над головой, — сказал собеседник ФАН. — Берегите своих родных и близких, заботьтесь о них — это то, что всем нам нужно. Кроме того, желаю нам консолидировать силы, верить в счастливое будущее нашей Родины и прикладывать усилия, чтобы наша страна развивалась».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обратились к гражданам России в День защитника Отечества.