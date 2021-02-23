Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

ФАН публикует фото с места страшной аварии в Татарстане

ФАН публикует фото с места страшной аварии в Татарстане

Казань, 23 февраля. Кадры с места смертельной аварии с участием Lada и Kia на трассе Рыбная Слобода — Кутлу Букаш появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Жертвами аварии недалеко от населенного пункта Троицкий Урай стали четыре человека — оба водителя и два пассажира отечественной легковушки. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя причины и обстоятельства ДТП.

ФАН публикует фото с места страшной аварии в Татарстане

По предварительным данным, пожилой водитель иномарки выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. Удар был такой силы, что корпусы обеих машин получили серьезные повреждения. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть людей. Мужчине, управлявшему Lada, было 20 лет.

ФАН публикует фото с места страшной аварии в Татарстане

ФАН публикует фото с места страшной аварии в Татарстане

Новости партнеров