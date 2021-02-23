В «Юнармии» рассказали о праздничном онлайн-марафоне в честь Дня защитника Отечества

Москва, 23 февраля. В День защитника Отечества в сообществе Всероссийского движения «Юнармия» во «ВКонтакте» прошел праздничный онлайн-марафон. Это совместный проект «Юнармии» и Российского движения школьников.

На связь со зрителями вышел лидер «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный. Он отметил, что подвиги возможны и необходимы не только в военное, но и в мирное время.

«День защитника Отечества — очень важный праздник, — подчеркнул спортсмен. — Лучшие из лучших считали за честь послужить Родине во все времена. Они шли в бой, проявляли героизм, отдавали свои жизни «за други своя». Но место подвигу есть и в мирное время, ведь защитник — это скорее призвание, а не профессия».

Председатель Российского движения школьников, летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский также обратился к ребятам и пожелал быть достойными своих предков.

«Одинаково важно и хранить историю нашей страны, и стремиться совершать мужественные, смелые поступки, тем самым отдавать дань нашим предкам и создавать наше с вами уверенное будущее, — сказал космонавт. — Человек, знающий свою историю, чувствующий свою сопричастность к истории России, становится гражданином, готовым защищать, любить и улучшать свою Родину. Будьте храбрыми, честными и порядочными по отношению к самим себе и окружающим вас людям!»

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, член Главного штаба «Юнармии» Анна Кузнецова, в свою очередь, напомнила, что стартовал прием заявок на ежегодный конкурс эссе «Письмо солдату». Он проводится при поддержке «Юнармии». В адрес организаторов поступают тысячи заявок, а в 2021 году конкурс стал международным.

«Эта Победа ковалась силами многих народов, и мы приняли решение расширить рамки нашего творческого соревнования и сделать его международным, — заявила детский омбудсмен. — Принять участие в конкурсе мы приглашаем ребят не только из России, но и из стран ближнего зарубежья, чьи деды и прадеды, воюя на полях сражений в рядах Советской армии, самоотверженно трудясь в тылу, приближали день Великой Победы».

По словам заместителя начальника Главного штаба «Юнармии» по проектной деятельности Антона Кузнецова, в День защитника Отечества юнармейцы организовали и поддержали сотню тысяч мероприятий, акций и флешмобов, направленных на чествование военнослужащих и ветеранов. Он считает, что ребята заслужили ответный подарок — онлайн-марафон.

«За счет наших замечательных героев, которые смогли добиться выдающихся результатов в жизни, наш онлайн-марафон получился таким многогранным и интересным, — поделился впечатлениями Кузнецов. — В этот важный для каждого из нас праздник они пришли к ребятам не с пустыми руками, а с бесценными подарками — опытом и знаниями. Поделились секретами своей популярности, рассказали о том, как добиться успеха, не бояться идти вперед к победам и достижениям».

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