Израиль показал на выставке IDEX-2021 бронемашину с минометом SandCat Spear

Абу-Даби, 23 февраля. Израильская боевая машина со 120-мм минометом SandCat Spear была представлена на международном оружейном форуме IDEX-2021.

Оружейная фирма из Израиля Elbit System показала на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ) бронеавтомобиль Plasan SandCat 4x4 с установленным минометом Spear. Конструкция получила название SandCat Spear. Комплекс создан для воздушно-десантных войск или сил быстрого реагирования. Машина отличается высокой мобильностью и огневой мощью.

В качестве основы использовано шасси Ford F-Series. Миномет создан на базе системы CARDOM. Пусковая труба установлена на поворотной платформе, позволяющей вести огонь в любых направлениях. Углы наведения — от +40° до +80° по горизонтали. Наводка осуществляется при помощи электронных приводов или вручную, если возникнет необходимость.

Ранее стало известно, что представители Ростеха показали на IDEX-2021 легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Также на выставке был показан танк Т-14 «Армата», передает RT.