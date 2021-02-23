Водители помогли починить машину застрявшей на трассе жительнице Приморья

Уссурийск, 23 февраля. Жительница Уссурийска Приморского края рассказала, как у нее закипел автомобиль, но в беде ее не бросили два молодых человека.

По словам женщины, как только она открыла капот своей машины, к ней сразу же подъехали двое мужчин. Автоледи не стала отказываться от их помощи.

Спустя некоторое время молодые люди нашли причину поломки. Один из них съездил в магазин, чтобы купить сгоревшие предохранители.

«Он тратил свое время на постороннего человека. Я очень рада, что в Уссурийске живут настоящие мужчины. Спасибо вам еще раз, огромное», — написала девушка в одном из городских пабликов в социальных сетях.

ФАН ранее писал, как спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи в Ставрополье. Бригада скорой помощи увязла в сугробе по пути к 43-летней больной местной жительнице. Женщина травмировала позвоночник и вызвала медиков, но автомобиль врачей застрял в лесу на бездорожье.