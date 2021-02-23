Садальский показал, какие картины писал при жизни покойный Мягков

Москва, 23 февраля. Актер Станислав Садальский рассказал о малоизвестном увлечении народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Оказалось, что исполнитель роли Жени Лукашина писал картины.

Фотографиями работ звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Садальский поделился на своей странице в Instagram. По словам актера, Мягков писал портреты знаменитостей.

«Андрей очень хорошо рисовал. У него есть изумительные портреты Ефремова, Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел», — отметил Садальский.

Актер также рассказал, что певец Эдуард Хиль был родственником Мягкова. Он тоже прекрасно рисовал и в свое время намеревался стать не исполнителем, а художником. Хиль собирался поступать в Мухинское училище, но в итоге получал образование в Ленинградском полиграфическом техникуме, где преподавали родители Андрея Мягкова, отметил Садальский.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни. По предварительной версии, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Прощание с Мягковым состоялось 20 февраля. Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с его знаменитым коллегой Валентином Гафтом.