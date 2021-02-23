МИД РФ оценил вклад дипломатов СССР в борьбу с гитлеровскими захватчиками

Москва, 23 февраля. Дипломаты Советского Союза внесли вклад в борьбу с нацистами во времена Великой Отечественной войны. МИД РФ напомнил об их вкладе 23 Февраля.

Российское внешнеполитическое ведомство оценило работу советских дипломатов в формировании широкого фронта стран антигитлеровской коалиции. Представители СССР сорвали планы нацистов по вовлечению в войну на их стороне других государств. С помощью дипломатов удалось предотвратить попытки сепаратного мира с нацистской Германией.

Сотрудники НКИД бились под Москвой, сражались на Ленинградском фронте, под Сталинградом. Дипломаты защищали страну не только переговорами, но и в бою, говорится в сообщении МИД.

Министерство обороны РФ ранее выложило видеоролик, в котором глава ведомства Сергей Шойгу поздравил действующих военнослужащих и ветеранов с 23 Февраля.