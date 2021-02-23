В Роскачестве рассказали, как можно похудеть с помощью смартфона

Москва, 23 февраля. Смартфон может помочь облегчить процесс похудения. Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как с его помощью привести фигуру в порядок.

Телефон способствует похудению, поскольку человек может использовать различные приложения с разным набором функционала. Например, существуют приложения диетологической направленности, которые помогают разобраться в составе продуктов и следить за калориями.

Кроме того, пользователям доступны фитнес-программы, которые считают пройденные шаги или содержат комплексы упражнений. Однако специалист напомнила, что ни одно приложение спортивной направленности не способно полностью заменить диетолога и тренера на пути к идеальной фигуре.

В некоторых случаях приложения также могут выдавать недостаточную или неправильно сформированную информацию касательно того, как выполнять упражнения. В перспективе такое чревато травмами и проблемами со здоровьем.

Сбросить лишний вес за короткий срок можно и без жестких диет. Например, важно следить за водным балансом в организме и отказаться от употребления определенных продуктов.