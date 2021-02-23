Пожарные обнаружили два трупа на пепелище в Кондоле

Пенза, 23 февраля. Смертельный пожар произошел в Пензенской области. Огнеборцы обнаружили при разборе завалов тела двух погибших.

Трагедия случилась в селе Кондоль. Огонь охватил деревянный дом площадью 50 кв. метров. Погибли два человека — 63-летняя женщина и 34-летний мужчина, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На месте происшествия работали следователи. По предварительной информации, причиной произошедшего стал перекал печи. Специалисты выясняют точную причину пожара.

Похожий случай недавно произошел в Оренбурге. Там при пожаре в жилом доме погибли три человека. Сотрудникам МЧС удалось спасти 19 человек, сообщало издание РИА56.