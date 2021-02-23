Семья погибших в Новосибирске детей была благополучной

Новосибирск, 23 февраля. Родители мальчиков, сгоревших в частном доме в Новосибирске, характеризуются положительно. Владимир и Анна П. не попадали в поле зрения социальных служб и полиции.

Многодетная семья была благополучной, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Сейчас на месте трагедии продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы и ведут поиски 12-летней девочки, которая тоже находилась в здании в момент ЧП.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки или неправильной эксплуатации отопительных приборов. Родители и их 16-летний старший сын успели выбежать на улицу. Двух мальчиков 2008 и 2016 года рождения нашли мертвыми.