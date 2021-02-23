Сотни предприятий с низкой зарплатой: финансовая проверка прошла в Саратовской области

Проверка межведомственной комиссии выявила 233 организации в Саратовской области, где зарплаты оказались ниже среднеотраслевого уровня. Председатель правительства области Роман Бусаргин сообщил, что указанные предприятия приняли на себя обязательства по повышению зарплат на общую сумму 80 млн рублей.

«Также продолжается работа по выявлению неформальной занятости. Примечательно, что сотрудники стали чаще обращаться в Государственную инспекцию труда с жалобами на отказ работодателя официально оформить трудовые отношения. Во время рейдов выявлено 84 субъекта с признаками неформальной занятости», — написал Бусаргин в Instagram.

Формально предприятия, на которых уровень зарплат ниже среднеотраслевого, имеют право отказаться от требования увеличить фонд заработной платы. Однако на практике редко кто хочет спорить с требованиями государственной комиссии. Юрист Валерий Трофимов объяснил, почему организации отказываются идти на конфликт.

«В Трудовом кодексе нет четкого требования соблюдать среднеотраслевой уровень заработной платы. Главное — чтобы в организации зарплаты были не ниже МРОТ и отраслевого минимума. Все остальное — требования добровольные. Если предприятие хочет «лезть в бутылку», варианты у него есть: потеря спроса на продукцию, изменение условий труда, часть сотрудников на неполной ставке — это основные варианты объяснений для налоговой службы. Но зачастую даже логичные оправдания могут не помочь. Что грозит «нарушителю» норм? Первое и главное — выездные проверки. Очень тщательные, «на совесть». Ну и другие административные способы нажать, причем абсолютно законные. Сталкиваться с этими радостями никто не хочет, поэтому проще и безопаснее просто поднять зарплатный уровень», — резюмировал специалист.

Бухгалтер одного из саратовский предприятий, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что выводы комиссии действительно приводят к реальному повышению зарплат.

«Нас проверяли в прошлом году и по итогам оплата труда была немного увеличена. В среднем зарплаты выросли на две-три тысячи рублей. С одной стороны мелочь, с другой — все-таки приятно. У руководства и мыслей не было спорить с налоговиками. Хотя формально часть работников у нас работает на неполную ставку, но оплата выросла и у них. Так что механизм работает, могу подтвердить. Проблема только одна — не очень понятно, как высчитывается этот самый среднеотраслевой уровень. Статистика ведется с некоторым отставанием, что тоже представляет сложность. Но сами суммы адекватные», — отметил бухгалтер.

Другой проблемой, про которую рассказали чиновники, стало большое количество работников с неформальной занятостью. Данная ситуация характерна не только для Саратовской области: так называемая теневая работа остается одним из главных препятствий для полноценного развития экономики. Юрист Валерий Трофимов рассказал, что положение с незарегистрированными работниками постепенно выправляется.

​​​​​​​«Оплата ​​​​​​​«серым налом» — настоящее бедствие, это ни для кого не секрет. Что у нас в области, что вообще в России. Каждый год государство старается придумать новый способ легализации данных денег, но дело движется туго. 84 обнаруженных субъекта с признаками неформальной занятости — хороший результат проверки, но крохи в рамках региона. Полностью осознать масштабы неформальной занятости невозможно, не то что их вычислить. Сотни миллионов рублей, миллиарды — сложно даже сказать, что теряет наша экономика. Однако ложка меда все равно есть: процесс идет максимально медленно, но идет. Тот же формат самозанятости вывел из тени тысячи парикмахеров, строителей и репетиторов», — объяснил Трофимов.

Ранее стало известно, что в Саратове могут создать индустриальный парк: по итогам опроса 85% проголосовавших поддержали данную идею. Корреспондент ФАН выяснил, что даст региону подобный промышленный объект.