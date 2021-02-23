В России создали станок нового поколения

Пермь, 23 февраля. Специалистами Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета был представлен прототип первого в России станка, управляемого при помощи числового программного обеспечения. Разработка носит название ARS 150T.

Автоматизированные станки давно являются объектами внимания для руководителей разных предприятий промышленной отрасли. Участие людей в производстве уже практически не предусматривается. Такая ситуация во многом продиктована тем, что форма деталей с каждым годом усложняется и для их изготовления требуется современное оборудование, обладающее числовым программным управлением.

Так вышло, что на текущий момент в России так и не появилось компаний, занимающихся производством современных числовых станков. Именно поэтому немало промышленных предприятий сотрудничают с заграничными предприятиями, что при нынешней геополитической обстановке довольно рискованное предприятие. За импортозамещение решили взяться специалисты Пермского Политеха. Им удалось разработать прототип первого доступного отечественного станка ARS 150Т, о чем сообщает информационное агентство «Научная Россия».

«В перспективе недорогое, точное и функциональное оборудование сможет сохранять в стране миллиарды рублей ежегодно», – написал автор проекта Руслан Нургалин.

Преимущества отечественных станков в небольших размерах и весе. Благодаря модульной конструкции эксплуатация механизма, техническое обслуживание, изготовление и ремонт более чем просты. Еще к достоинствам ARS 150T можно отнести геометрически правильную, а оттого простую форму. С учетом того, что ключевые элементы станков изготовлены в России, стоимость его производства намного ниже западных аналогов.

Создатели ARS 150T планируют запуск собственного станкостроительного предприятия. Стоимость российских станков, не уступающих по уровню западным аналогам по качеству, равна примерно 2,5 млн рублей.

Ранее ФАН писал о производстве электрокаров в Крыму, что является еще одним примером импортозамещения в России.