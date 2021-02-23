Автоблогер Iling Show угадывает владельца по машине. ФАН-ТВ

Автор Iling Show привык распиливать и разбирать автомобили, но в этот раз перед блогером стоит непростая задача — определить по машине и ее салону, кому она принадлежит.

ФАН представляет специальный репортаж к 23 февраля, где известный автоблогер и ведущий тюнинг-проекта Iling Show Вадим Серов примерит на себя амплуа Шерлока Холмса и попытается угадать по автомобилю его владельца.

Задача не из легких, но в этом герою нашего проекта помогут дедукция и конструктивная критика с щепоткой искрометного юмора. ФАН подготовил неожиданный сюрприз для зрителей — среди автовладельцев окажется женщина!

Справится ли Вадим с непростой задачей — смотрите в специальном репортаже ФАН, подготовленном совместно с АвтоБлогерШоу.

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