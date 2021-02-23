РФПИ сообщил о регистрации российской вакцины от COVID-19 в Гайане

Москва, 23 февраля. Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрешили в Гайане. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Министерство здравоохранения Кооперативной Республики Гайана зарегистрировало российскую вакцину от COVID-19 в рамках ускоренной процедуры. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на то, что страны Южной Америки проявляют особый интерес к «Спутнику V». Препарат уже был одобрен для использования в 33 государствах и вносит значимый вклад в глобальную борьбу с пандемией.

Российской вакциной начали массово прививаться сотрудники медицинских учреждений в Парагвае. Первой вакцинировалась от коронавируса аспирантка больницы Итаугуа Мириан Арруа.