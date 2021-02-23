Зеленский пригрозил распустить Верховную раду

Киев, 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил распустить депутатов Рады, если они не примут его предложения по закону о госслужащих.

Как сообщают источники, на встрече с руководством фракции «Слуга народа» Зеленский озвучил угрозу распустить Раду. Некоторые не считают, что его слова нужно воспринимать буквально, так как Зеленский просто хотел, чтобы нардепы оценили, как ему важен этот законопроект и поняли, что им не нужно «играть в субъектность».

«Сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная рада проголосовала за этих два предложения и за закон в целом», — рассказал источник в «Слуге народа».

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна начинает представлять инфекционную угрозу для Евросоюза и России. Речь идет о высоком количестве больных туберкулезом.