Правительство Германии пересмотрит стратегию вакцинации от COVID-19

Берлин, 23 февраля. Немецкие власти планирует пересмотреть планы вакцинации, поскольку их кампания по борьбе с коронавирусом провалилась.

Политики и Министерство здравоохранения Германии столкнулись с рядом проблем, связанных с вакцинированием населения. Сначала препарат поставлялся в недостаточных объемах, а затем общественность стала отказываться от британского препарата AstraZeneca. Об этом сообщило интернет-издание Reuters. Приоритетное право на прививку получат учителя, поскольку немецкие школы стали открываться после улучшения эпидемиологической ситуации.

«Дети и их родители особенно страдают от самоизоляции», — говорится в документе, опубликованном на Reuters. – «Поскольку обеспечить социальную дистанцию с маленькими детьми сложно, учителя должны быть защищены другим способом».

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан потребовал, чтобы вакцина AstraZeneca была передана армии и полиции, так как некоторые медики и сотрудники скорой помощи отказались от этого препарата.

Напомним, ряд европейских стран неоднозначно восприняли вакцину AstraZeneca. Тесты показали, что она не так эффективна, как Pfizer, но при этом имеет более сильные побочные эффекты.