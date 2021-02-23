Одесского националиста Сергея Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы

Киев, 23 февраля. Суд признал экс-лидера ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор»1 Сергея Стерненко виновным в похищении человека.

Одесского националиста приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Установлено, что подсудимый по предварительному сговору с группой лиц похитил человека. Сам Стерненко с решением суда не согласен. Кроме того, его защита озвучила угрозы в адрес гособвинения. После судебного процесса произошли столкновения радикалов с полицией.

В 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича похитили. Позднее он сам написал заявление в полицию, в котором рассказал, что его пытали националисты во главе с Сергеем Стерненко.

Бывший депутат-националист устроил поножовщину в кафе в центре Киева после общения с официанткой на русском языке, сообщал ФАН. В День святого Валентина экс-нардеп пришел в кафе с приятелем. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

1 Организация запрещена на территории РФ.