Харьков, 23 февраля. Владелица кондитерской Харькова жестко высказалась на возмущения украинских активистов по поводу серии тортов с датой «23».

Харьковская кондитерская выпустила серию тортов к празднику 23 Февраля. На сладости оказался большой спрос. Это вызвало волну возмущения у украинских активистов. Владельцам предприятия стали угрожать, заявляя, что они призывают отмечать несуществующие на Украине праздники. В соцсети потребовали немедленно изъять «неполиткорректные» торты, а от администратора кафе, где продаются праздничные торты, ждут «немедленного извинения перед украинским защитникам».

Руководство харьковской кондитерской решило ответить на такие нападки и прокомментировать ситуацию.

«Люди звонят, просят торт на 23 Февраля. Мы выпекаем. Для многих 23 Февраля все еще остается праздником, торты активно покупают. Так же, как просят на 24, 25, 26 февраля. У каждого есть свое мнение, своя жизнь. Люди сами решают, кого, когда и с чем поздравлять», — высказались на предприятии.

Владелица кондитерской решила высказаться еще более жестко. Она отметила, что ей совершенно не интересно, что по этому поводу думают люди со стороны и приносить извинения перед кому-то она не собирается.

Ранее ФАН сообщал, что украинские активисты крайне правых политических организаций выступили с инициативой проведения масштабной «языковой зачистки» жителей территории от Закарпатья до подконтрольных Киеву регионов Донбасса.