Россияне стали чаще отказываться от работы у дома с маленькой зарплатой

Москва, 23 февраля. Жители России стали реже соглашаться на работу с низкой зарплатой, расположенную рядом с домом. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса SuperJob.

Близкое расположение вкупе с небольшой зарплатой нашли интересным менее половины россиян. Согласиться на финансовые уступки ради большего количества свободного времени оказались готовы люди старше 45 лет и те, чей доход начинается от 80 тыс. рублей.

Однако за период пандемии желание ездить в офис у опрошенных заметно повысилось. В сравнении с исследованием четырехлетней давности россиян, количество готовых работать недалеко от дома с маленькой зарплатой, снизилось на 8%.

При этом 37% респондентов выразили несогласие с возможностью перехода на меньшую оплату труда ради экономии времени. Этот вариант пользовался популярностью у мужчин в возрасте от 35 до 44 лет.

Эксперты также определили самую высокооплачиваемую вакансию в России в феврале. Ею оказалась должность директора по строительству в Москве — зарплата в этом случае начинается от 450 тыс. рублей.