Зверев показал, как выглядел в первый год службы в армии

Москва, 23 февраля. Скандально известный стилист Сергей Зверев опубликовал свое фото из дембельского альбома. Шоумен показал, как выглядел во времена службы в Советской армии.

Архивное фото Зверев выложил на своей странице в Instagram. Стилист обратился ко всем, кому довелось служить, и поздравил защитников Родины с 23 Февраля.

«Мое фото из дембельского альбома. Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны!!! Поздравляю с праздником 23 Февраля!!! Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской армии», — написал 57-летней шоумен.

Черно-белое фото удивило многих поклонников Сергея Зверева. До публикации снимка некоторые даже не знали, что стилисту довелось испытать на себе тяготы армейской службы. Также подписчики поздравили шоумена с праздником.

«Я в шоке! И не узнала бы! И не знала, что служили. Мое уважение только растет... Просто браво!»; «Уже тогда с модной прической! С праздником!»; «Вам так идет форма! Вам бы по небу летать — стюардесс соблазнять!»; «Спасибо вам, Сергей, вы настоящий мужчина, и этот праздник ваш!!!» — написали восхищенные комментаторы.

ФАН ранее составил список звезд, которые гордятся службой в армии. Среди этих знаменитостей оказались певец Леонид Агутин, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и другие.