Ядерный вопрос: почему США выгодно обвинять Иран в атаках на иракские объекты

Соединенные Штаты намерены добиться наказания виновных в обстреле «зеленой зоны» Багдада, а также аэропорта в Эрбиле. С таким заявлением выступил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

В ходе брифинга Прайс ответил на вопрос журналистов о том, как будет реагировать Вашингтон на атаки вблизи американских объектов, которые в последнее время участились в Ираке.

«Мы будем реагировать в соответствии с регламентом и с использованием комбинации имеющихся в нашем распоряжении инструментов в любое время и в любом месте по нашему выбору», — заявил Нед Прайс.

Накануне в Багдаде подвергся обстрелу правительственный квартал. По меньшей мере три ракеты были выпущены со стороны Ас-Саляма. Один из снарядов упал около штаб-квартиры Аппарата национальной безопасности Ирака, второй — возле дворца Суджуд. Третья ракета разорвалась в районе Аль-Харасии за пределами «зеленой зоны».

من خلال التدقيق تبين سقوط ٣ صواريخ، منها صاروخان على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية ، كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي) نتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد. pic.twitter.com/YKL0OSEL13 — خلية الإعلام الأمني???????? (@SecMedCell) February 22, 2021

Информации о пострадавших не поступало. В результате атаки оказались повреждены шесть автомобилей.

????#عــــاجل :: الان



احتراق ٦ سيارات في مقر

جهاز الامن الوطني نتيجة للصاروخين

على المنطقة الخضراء pic.twitter.com/JbH9GDqRyu — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 22, 2021

Американцы под ударом

В последнее время в Багдаде участились случаи срабатывания тревожных сирен в «зеленой зоне» — серия атак началась с двойного теракта, совершенного 21 января на рыночной площади иракской столицы.

А 21 февраля в Сети появились кадры обстрела посольства США в Ираке. Тогда в районе, откуда производилась атака, были обнаружены китайская пусковая установка и ракеты иранского производства.

VIDEO: ROCKET ATTACK AGAINST U.S. EMBASSY IN BAGHDAD - CHINESE LAUNCHER AND IRANIAN ROCKETS FOUND https://t.co/LkKDS7zoNH — Das Mikey Wolverines platoon leader (@CRM_KING) December 21, 2020

Под угрозой оказались и американские объекты за пределами столицы. К примеру, 15 февраля база Соединенных Штатов в Эрбиле подверглась ракетному удару. Тогда погиб один гражданский подрядчик, еще несколько человек, включая военнослужащего США, получили ранения.

США обвиняют Иран

Ответственность за нападение на базу США в Эрбиле взяла на себя группировка «Сарайят Аулия ад-Дам», которая объяснила атаку местью за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Однако после обстрела «зеленой зоны» США поспешили возложить ответственность не только за него, но и за эрбильский инцидент на Тегеран. Между тем иранские власти категорически отвергали любые обвинения в своей причастности к нападениям.

«Мы будем считать Иран ответственным за действия его доверенных лиц, нападающих на американцев. Ракеты, выпущенные во время недавних атак, были иранского производства и поставлены Ираном», — заявил Нед Прайс.

Не исключено, что Вашингтон лишь политизирует нападения — особенно в преддверии неизбежных переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки. При этом Штаты исключают возможность недовольства формирований, действующих на территории Ирака, из-за присутствия американских войск в регионе.

Авиация Международной коалиции, возглавляемой США, регулярно наносит удары по пещерам террористического подполья, по всему Ираку проводятся спецоперации, в рамках которых уничтожаются лидеры и рядовые боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России). Следствием этих операций становятся ответные атаки по позициям и колоннам коалиции, но Вашингтон по неустановленным причинам исключает возможность нападений боевиков на свои объекты.

В целом позиция Штатов по последним событиям в Ираке похожа на своеобразный сигнал Тегерану: Вашингтон ясно дает понять, что не намерен так просто отпускать ситуацию с ядерной сделкой и готов расценивать любой намек на провокацию как повод прекратить диалог по данному вопросу. Этот мотив прозрачно прослеживается и в последнем заявлении главы Центрального командования ВС США генерала Фрэнка Маккензи. Командующий предостерег иранские власти от любых спорных действий на фоне попыток достичь компромисса по соглашению.

Я думаю, что это подходящее время для всех, чтобы вести себя трезво и осторожно, — подчеркнул Маккензи.

Впрочем, судя по всему, никаких активных действий в регионе Штаты пока предпринимать не планируют — по крайней мере на этом настаивает Нед Прайс.

«Мы не собираемся осуществлять нападения. Это способствует дестабилизации Ирака. Любой ответ будет реализован в координации с нашими иракскими партнерами, а также с коалицей», — пояснил Прайс.

1 Организация запрещена на территории РФ.