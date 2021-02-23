Экс-игрок сборной России Быстров вспомнил о разрешенном в «Зените» и «Спартаке» алкоголе

Москва, 23 февраля. Бывший полузащитник петербургского «Зенита», столичного «Спартака» и сборной России рассказал о распитии спиртных напитков в ходе футбольной карьеры.

Владимир Быстров впервые попробовал алкоголь совершеннолетним. Об этом бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 года рассказал в эфире YouTube-канала Василия Конова. Экс-футболист сообщил, что выпил пива, когда полетел в Португалию в составе юношеской сборной России.

«Мы не вышли и вечером пошли с ребятами в бар. Тогда я впервые попробовал пива», — отметил Быстров.

Кроме того двукратный чемпион России вспомнил, что во время выступлений в петербургском «Зените» игроки позволяли себе выпить виски после игр. В «Спартаке» футболисты были «любителями пивка», заметил Быстров. Спортсменам разрешалось взять по банке пенного напитка в самолет после очередного матча, поделился бывший полузащитник сборной страны.