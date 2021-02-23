Эксперт объяснил, почему Германия игнорирует водную блокаду Крыма со стороны Украины

Ситуация на Украине беспокоит Германию, потому что политика нынешних украинских властей в отношении своих граждан, СМИ и бизнеса напоминает политику в гитлеровской Германии в 30-е годы в отношении неугодных. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

Также он осудил водную блокаду Крыма Украиной, назвав прекращение подачи воды на полуостров «средневековой осадой и античеловечным подходом», тем более Киев считает республику и его жителей своей территорией. Гердт отметил, что удивлен позицией «западного демократического и толерантного общества», потому что оно до сих пор молчит по этому поводу.

«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», — сказал РИА Новости Вальдемар Гердт.

В комментарии ФАН крымский политолог Иван Мезюхо рассказал, чем полезны подобные заявления со стороны представителей официального правительства Германии. Также он объяснил, почему ФРГ старается не замечать нарушение прав человека в Крыму Украиной.

«Я не думаю, что критическое заявление немецкого депутата по поводу водной блокады Крыма со стороны Украины на сегодняшний день способно изменить позицию Киева в вопросе подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Тем не менее подобные заявления, осуждающие антикрымские действия с украинской стороны, полезны с точки зрения донесения информации о нарушении прав человека в Крыму Украиной до международного сообщества», сказал политолог.

По его словам, чем больше правды об этой ситуации будет появляться в мировых средствах массовой информации, тем, возможно, проще будет работать российской дипломатии в части отстаивания правдивой информации о крымском регионе.

«Не надо забывать, что водная блокада Крыма со стороны Украины — это факт нарушения международного гуманитарного права, однако та же Германия предпочитает этого не замечать, делая вид, что ничего не происходит. Хотя, на самом деле, кому, бы как не Германии, которая является представителем ведущего европейского государства, осудить ущемление прав человека в Крыму со стороны украинского государства. Получается, что Германия рассматривает права человека для избранных, а не для всех жителей нашей планеты», — отметил Иван Мезюхо.

При этом крымский политолог считает, что подобное странное поведение ФРГ вполне укладывается во внешнеполитическую антироссийскую риторику западного блока государств.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Киев вспомнил о Крыме после обсуждения антироссийских санкций в Евросоюзе.