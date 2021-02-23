Солдаты ВВО отметили праздник 23 Февраля заездами на танках Т-34 и Т-72Б

Москва, 23 февраля. Военнослужащие Восточного военного округа отпраздновали День защитника Отечества поездкой на танках Т-34 и Т-72Б, говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Праздник 23 Февраля отмечается большей частью военнослужащих на боевом посту. На Дальнем Востоке прошли торжественные построения во всех частях. Победители танкового биатлона провели заезд на легендарном среднем танке Т-34 в Республике Бурятия. Перед началом поездки танкисты отработали нормативы по загрузке боеприпасов и пересекли специальную трассу с препятствиями на Т-72Б.

Заезд на Т-34 был посвящен всем ветеранам, которые принимали участие в войнах и локальных конфликтах, находясь на страже Отечества. Боевая машина была восстановлена ремонтным батальоном по решению командования ВВО.

Ранее Минобороны России опубликовало видеоролик с поздравлением с 23 Февраля. Также президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает RT.