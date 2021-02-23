Аналитики Military Watch рассказали о потенциальных покупателях Су-57

Москва, 23 февраля. Российский «экспортный хит» произвел фурор на рынке международных вооружений — эксперты Military Watch раскрыли вероятных покупателей истребителя Су-57 пятого поколения.

Перевод материала зарубежных аналитиков приводит «ПолитРоссия». По мнению обозревателей, первым зарубежным заказчиком станет Алжир, так как государство сейчас заинтересовано в обновлении своего авиапарка. Эксперты опираются на многочисленные доказательства того, что заказ на 14 истребителей был уже размещен. Обычно в Алжире не распространяются о своих военных приобретениях — как правило, факт закупки военной техники подтверждается уже по факту поставок в страну.

Также среди потенциальных покупателей в Military Watch выделили Индию, которая на протяжении последних лет проявляет интерес к российскому истребителю. Несмотря на отказ от участия в совместной разработке, предполагается, что Нью-Дели все же закупит у Москвы партию новых воздушных бортов.

Наконец, еще одной страной, которая может быть заинтересована в приобретении российских истребителей, в США назвали Вьетнам. Такой выбор зарубежные эксперты объясняют тем, что Су-57 был разработан в качестве замены для Су-27 и Су-30, широко используемых в Юго-Восточной Азии.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил о готовности предприятия предложить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э стратегическим партнерам России, сообщает RT. По мнению индийских журналистов, благодаря новым гиперзвуковым ракетам Су-57 превзойдет самолеты ВВС США, пишет Федеральное агентство новостей.